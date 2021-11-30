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كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 2ر262 مليون ... وإجمالي اللقاحات 95ر7 مليار

08:11 ص الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 2ر262 مليون ... وإجمالي اللقاحات 95ر7 مليار

أرشيفية

نيويورك-(د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 2ر262 مليون إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 95ر7 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 262 مليونا و 174 ألفا.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 207 آلاف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز سبعة مليارات و 957 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.​

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