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الهند تسجل 6 آلاف و990 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:06 ص الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
الهند تسجل 6 آلاف و990 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي -(د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 6 آلاف و990 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجلها منذ 551 يوما.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 34 مليونا و 587 ألفا و822 حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 190حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 468 ألفا و980 حالة.

وقد أعلنت السلطات أمس الإثنين أنه لم يتم بعد تسجيل حالات إصابة بالمتحور أوميكرون، ولكن يتم حاليا التحقق من بؤرتي إصابة للمتحور الجديد مشتبه بهما في ولايتي ماهاراشترا وكارناتاكا

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