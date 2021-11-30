كوريا الجنوبية تسجل 3032 إصابة جديدة بكورونا و44 وفاة

سول-(د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية 3032 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.

ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 447 ألفا و230 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما أضافت البلاد 44 وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3624 وفاة.

كما وصل المرضى المصابون بأمراض خطيرة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 661 حالة، وهو اليوم السابع على التوالي الذي تبقى فيه هذه الحالات فوق 600 حالة.

تلقى إجمالي 54ر42 مليون شخص أو 9ر82% من سكان البلاد جرعة أولى من اللقاح، بينما تلقى 01ر41 مليون شخص أو 9ر79% من السكان التطعيم الكامل.