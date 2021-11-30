وزير الدفاع يطلب إجراء مراجعة حول ضربات جوية في منطقة الباغوز فوقاني بسوريا

واشنطن-(أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن وزير الدفاع لويد أوستن طلب إجراء مراجعة بشأن الضربات الجوية التي شنتها قواته يوم 18 مارس عام 2019 في منطقة الباغوز فوقاني بسوريا والتي نجم عنها مقتل أكثر من 60 مدنيا هناك.

وذكرت الوزارة -في بيان- أن الحادث وقع كجزء من جهود كانت تبذلها الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية لإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش في سوريا.

وقال المتحدث باسم "بنتاجون" جون كيربي إن الوزير لويد أوستن أوكل إلى قائد قيادة القوات الأمريكية الجنرال مايكل جاريت إجراء المراجعة.

وأضاف المتحدث -في تصريح- أن الجنرال مايكل جاريت سيراجع التقارير الخاصة بإجراء تحقيق تم بالفعل بشأن الحادث، وسيجري المزيد من التحقيقات من جانبه أيضا، على أن يقدم نتائجه وتوصياته في غضون 90 يوما إلى وزير الدفاع.​