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أوكرانيا تحذر من غزو روسي محتمل لأراضيها

12:37 ص الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
أوكرانيا تحذر من غزو روسي محتمل لأراضيها

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا

كييف - (د ب أ):

حذرت أوكرانيا من غزو روسي محتمل لأراضيها وذلك قبل انطلاق اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) غدا الثلاثاء في ريجا، عاصمة لاتفيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في كييف اليوم الإثنين: "في أسوأ الأحوال، ستحاول روسيا إعادة ترسيم الحدود في أوروبا بالقوة ، كما فعلت في جورجيا في 2008 وأوكرانيا في 2014".

وزعم كوليبا بأن هناك نحو 115 ألف جندي روسي يتمركزون بالقرب من الحدود الروسية-الأوكرانية. ولم يتسن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) التحقق من صحة هذا الرقم بشكل مستقل.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: "مانراه الآن هو أمر خطير للغاية".

ورفض كوليبا الاتهامات الروسية بأن كييف تجهز لهجوم على أجزاء من شرق أوكرانيا التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا.

وتابع كوليبا قائلا: "أوكرانيا ليس لديها خطط لأي هجوم عسكري في إقليم دونباس" مضيفا أن كييف لا تزال مهتمة بإيجاد حل سياسي للصراع.

وقد نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة الماضية التقارير التي تتحدث عن مزاعم غزو روسي ووصفها بأنها "تثير الذعر".

وقال زيلينسكي: "لا أعتقد أن الوضع أسوأ الآن مما كان عليه في الربيع".

وفي وقت سابق ، أشارت تقارير إعلامية أمريكية على وجه الخصوص إلى تصعيد مزعوم للصراع بين روسيا وأوكرانيا، والمستمر منذ عام 2014.

ونفت موسكو بالفعل المخاوف التي تم التعبير عنها بشأن حشود القوات الروسية "الكبيرة وغير العادية" بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وتقول إن هذه الحشود لتحركات قواتها داخل أراضيها.

أوكرانيا غزو روسي اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي

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