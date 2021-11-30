Masrawy logo white

حركة أمل اللبنانية: الحديث عن مقايضات في الشأن القضائي لا أساس له من الصحة

12:03 ص الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
حركة أمل اللبنانية: الحديث عن مقايضات في الشأن القضائي لا أساس له من الصحة

نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني

بيروت - (أ ش أ):

أعلن المكتب السياسي لحركة أمل اللبنانية أن الحديث عن مقايضات في الشأن القضائي لا أساس له من الصحة، مؤكدا رفض الحركة ورئيسها نبيه بري رئيس مجلس النواب هذا الأمر.

وأوضح المكتب السياسي لحركة أمل -عقب اجتماعه اليوم الاثنين- أن اللقاء الذي دار قبل أسابيع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي خلال زيارته الأخيرة الى عين التينة، وبعدها لقاءات الرئيس بري مع رئيسي الجمهورية والحكومة، يؤكدان الحرص على تصحيح المسار القضائي عبر الالتزام بنصوص الدستور والقانون.

كما طالب الأجهزة المعنية بالتحرك السريع لضبط المنصات المشبوهة التي تدير عملية تسعير وهمية للدولار، وطالب توقيف كل من له علاقة بهذا الملف.

وأكد المكتب أن مجلس النواب قام بكل ما هو مطلوب منه في موضوع البطاقة التمويلية من حيث إقرار القانون المتعلق بها، مشيرا إلى أن ما تبقى من تعديل لقرض البنك الدولي تم تعطيله عبر الانسحاب من جلسة المجلس النيابي الأخيرة تحت حجج واهية.

وشدد البيان على إصراره على إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الذي أُقر ورفض تدخل أي طرف في عمل المجلس الدستوري.

هذا المحتوى من

Asha
نبيه بري حركة أمل اللبنانية مجلس النواب اللبناني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

65

وفيات اليوم

730

متعافون اليوم

357629

إجمالي الإصابات

20412

إجمالي الوفيات

296897

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|انخفاض الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا