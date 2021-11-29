بوتين يناقش مع لوكاشينكو الوضع على الحدود البيلاروسية البولندية

موسكو - (أ ش أ):

أعلن السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية " الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن رئيسي روسيا وبيلاروسيا، فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، ناقشا اليوم هاتفيًا الوضع على الحدود البيلاروسية البولندية.

وقال بيسكوف: "أجرى فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو محادثة هاتفية، ناقش خلالها الرئيسان الوضع الحالي على الحدود البيلاروسية البولندية"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل، بحسب ما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، قد وصف في وقت سابق من اليوم، الوضع على الحدود البيلاروسية البولندية، بأنه من أشد أزمات الهجرة في أوروبا، وقد يكون له عواقب عالمية يصعب التكهن بها اليوم.

وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروسيا وبولندا توترات على خلفية تكدس آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وإفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع دخول المهاجرين؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة.

ومن جانبها، نفت سلطات بيلاروسيا هذه الاتهامات، مدعية أن بولندا تطرد المهاجرين قسراً.