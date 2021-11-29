‏"لا داعي للهلع".. رسالة من بايدن بشأن متحور "أوميكرون"

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا داعي للهلع بسبب المتحورة أوميكرون لفيروس ‎كورونا‎، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية ذكرت في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن دول العالم تتسابق حاليًا لاحتواء متغير "أوميكرون" الجديد، والمُتحور عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" للحد من انتشاره لاسيما في ضوء رصد المزيد من حالات الإصابة به في أماكن عديدة.