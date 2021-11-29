رئيس البرلمان اللبناني يتلقى رسالة تهنئة بالاستقلال من نظيره الكويتي

بيروت - (د ب أ):

تلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الإثنين برقية تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الذي أبدى حرصه على تقوية أواصر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئاسة البرلمان اللبناني.

وقال الغانم في رسالته: "إنني باسمي ونيابة عن أخواني أعضاء مجلس الأمة الكويتي انتهز هذه المناسبة الوطنية لنشيد بالعلاقات الأخوية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين وحرصنا على تقوية أواصر التعاون المشترك بين بلدينا في مختلف المجالات، سائلين العلي القدير أن يحفظ بلدكم الشقيق من كل شر ومكروه ويمكن له سبل الازدهار والتقدم والنماء".

وأضاف الغانم "أتمنى أن تعود هذه المناسبة الوطنية السعيدة وأمثالها على بلدكم الشقيق بوافر من الخير والسعادة ودوام الشموخ والعزة والسيادة راجيا لكم جميعاً و للشعب اللبناني الشقيق مزيداً من الأمن والأمان".

كانت البحرين والسعودية والكويت قد طلبت من سفراء لبنان لديها مغادرة بلادهم واستدعت سفراءها من بيروت، وذلك بسبب التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب الدائرة فى اليمن التي وصفها "بالعبثية".

يذكر أن لبنان يحتفل بذكرى استقلاله في 22 نوفمبر من كل عام، حيث قامت فرنسا في 22 نوفمبر عام 1943 بمنح لبنان الاستقلال التام.

