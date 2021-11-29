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التحالف العربي: مقتل أكثر من 85 عنصرا حوثيا في مأرب والجوف

06:03 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
التحالف العربي: مقتل أكثر من 85 عنصرا حوثيا في مأرب والجوف

مقاتلات التحالف العربي

الرياض - (د ب أ):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، مقتل أكثر من 85 عنصرا حوثيا في محافظتي مأرب والجوف شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

وأعلن التحالف العربي، في بيان له اليوم الإثنين، عن تنفيذ 15 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظتي مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر التحالف أن العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 82 عنصرا حوثيا وتدمير 12 آلية عسكرية تابعة للميليشيا الإرهابية.

وأكد التحالف أن العمليات التي يقوم بها تتوافق مع القانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية، مشيرا إلى دعمه لقوات الجيش اليمني في حماية المدنيين بالساحل الغربي.

وكثف التحالف العربي بقيادة السعودية، مؤخرا عملياته ضد جماعة الحوثي الموالية لإيران، في مسعى لإنقاذ محافظة مأرب من السقوط، بعدما باتت المدينة التي تتحصن بداخلها قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، محاصرة من ثلاثة اتجاهات.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، قد أعرب الجمعة الماضية، عن قلقه من استمرار التصعيد العسكري في محافظة مأرب التي تآوي أكثر من مليوني نازح.

واعتبر جروندبرج، أن استمرار التصعيد في مأرب يمثل عائقا كبيرا أمام جهوده الرامية للتوصل إلى وقف الصراع وإحلال السلام في البلد الغارق منذ سنوات في الحرب والكثير من الأزمات.

التحالف العربي الحوثيين مأرب اليمن

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