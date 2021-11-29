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القبض على شاب تونسي بتهمة "الإساءة للرئيس سعيد"

03:57 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
القبض على شاب تونسي بتهمة "الإساءة للرئيس سعيد"

الشرطة التونسية - ارشيفية

تونس - (د ب أ):

قال مسؤول قضائي في تونس اليوم الاثنين إن السلطات الأمنية أوقفت شابا على خلفية تدوينة مسيئة للرئيس قيس سعيد ولرجال الأمن.

وقال المسؤول القضائي في محكمة قبلي جنوب تونس، مهدي قياس، إن النيابة العامة تحقق بشأن تدوينات قام شاب من منطقة البرغوثية بمعتمدية قبلي الجنوبية بتنزيلها تتضمن إساءة إلى بعض الأمنيين والنقابات الأمنية ولرئيس الجمهورية.

وأضاف المسؤول، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن النيابة اذنت في البداية بالاحتفاظ بالشاب ومن ثم جرى التحقيق معه وإحالته على أنظار المجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية بقبلي لمقاضاته من أجل ثلاث تهم.

وتتمثل التهم بالإساءة للرئيس، وللغير والسب العلني عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

كان الرئيس قيس سعيد، الذي أعلن التدابير الاستثنائية في البلاد وعلق العمل بمعظم مواد الدستور، قد تعهد بعدم المساس بالحقوق والحريات.

وتمثل حرية التعبير أبرز مكاسب الثورة في تونس منذ عام 2011 ولكن منظمات حقوقية حذرت من انتكاسة بسبب ملاحقة صحفيين ونواب أمام المحاكم والقضاء العسكري على خلفية آرائهم.

الشرطة التونسية الإساءة للرئيس سعيد القبض على شاب تونسي السلطات الأمنية

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