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السودان يقرر منع دخول المسافرين القادمين من 7 دول

03:54 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
السودان يقرر منع دخول المسافرين القادمين من 7 دول

السودان

الخرطوم - أ ش أ

أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية منع دخول جميع المسافرين القادمين من كل من جنوب أفريقيا، زيمبابوي، ناميبيا، بوتسوانا، موزمبيق، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني.

وذكرت سلطة الطيران المدني السودانية- في بيان اليوم الإثنين- أن القرار جاء بناء على توصية من السلطات الصحية في البلاد، موضحة أنه يمنع دخول الركاب القادمين من تلك الدول إذا كانوا قادمين مباشرة أو قادمين منها عبر دول أخرى خلال أربعة عشر يوما، وذلك حتى27 فبراير المقبل.

هذا المحتوى من

Asha
السودان منع دخول المسافرين جنوب أفريقيا زيمبابوي ناميبيا الطيران المدني السوداني

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