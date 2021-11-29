السودان يقرر منع دخول المسافرين القادمين من 7 دول

الخرطوم - أ ش أ

أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية منع دخول جميع المسافرين القادمين من كل من جنوب أفريقيا، زيمبابوي، ناميبيا، بوتسوانا، موزمبيق، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني.

وذكرت سلطة الطيران المدني السودانية- في بيان اليوم الإثنين- أن القرار جاء بناء على توصية من السلطات الصحية في البلاد، موضحة أنه يمنع دخول الركاب القادمين من تلك الدول إذا كانوا قادمين مباشرة أو قادمين منها عبر دول أخرى خلال أربعة عشر يوما، وذلك حتى27 فبراير المقبل.