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البرهان يتفقد القوات السودانية المرابطة على الحدود مع إثيوبيا

03:53 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
البرهان يتفقد القوات السودانية المرابطة على الحدود مع إثيوبيا

الفريق أول عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني

الخرطوم - أ ش أ

وصل القائد العام للقوات المسلحة السودانية رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى منطقة بركة نورين في الفشقة الصغرى (بولاية القضارف شرق السودان) على الضفة الغربية لنهر عطبرة، اليوم /الإثنين/، يرافقه عدد من المسئولين.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن البرهان سيتفقد القوات المسلحة المرابطة على الحدود السودانية الإثيوبية في (بركة نورين)، ومن ثم العبور للمنطقة الشرقية في الفشقة الصغرى الواقعة بين نهري عطبرة وباسلام، والتي حررتها القوات المسلحة السودانية من الإثيوبيين في الكثير من المواقع، كما سيتفقد القوات في الخطوط الأمامية.

وأوضحت (سونا) أن زيارة البرهان لمنطقة الفشقة، تأتي تأكيدا لوقفة القوات المسلحة وحماية كل شبر من أرض السودان، خاصة بعد أن تصدت، أمس الأول، للقوات الإثيوبية.

وكانت القوات المسلحة السودانية، أعلنت مقتل عدد من عناصرها خلال صد هجوم واعتداء للجيش والميليشيات الإثيوبية، استهدف ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل أراضي السودان.

هذا المحتوى من

Asha
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