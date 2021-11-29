سيف الإسلام القذافي يتهم "قوة عسكرية" بعرقلة البت في طعنه الانتخابي

(وكالات):

أكد نجل الرئيس الليبي السابق، سيف الإسلام القذافي، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في الطعن الذي تقدم به عن طريق محاميه ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات التي رفضت مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وقال سيف الإسلام، في منشور، على حسابه الرسمي بالفيسبوك، إن "لليوم الثاني على التوالي.. قوة عسكرية تطوق مبنى محكمة سبها الابتدائية وتمنع القضاة والموظفين من الدخول، وتتسبب في تأجيل النظر في الطعن المقدم من محامي المترشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات".

وتداول رواد شبكات التواصل الإجتماعي، مقاطع فيديو تبرز محاصرة مبنى المحكمة من قبل قوات عسكرية، وقيامها بإقفال كل الطرق ومنع القضاة والموظفين من دخول المحكمة حتي لا تنظر المحكمة في طعن سيف الاسلام القذافي في قرار استبعاده.وأشارت بعض المصادر إلى القوات تتبع كتيبة طارق بن زياد و 115 التابعة لللقيادة العامة.

وأمس، أكد حساب سيف الإسلام القذافي على "الفيسبوك" بأن محاميه غادروا قاعة محكمة سبها الابتدائية بعد امتناع القضاة عن عقد جلسة للنظر في الطعن ضد قرار مفوضية الانتخابات بعدم أهلية موكلهم.

وذكرت مواقع إخبارية محلية أن لجنة الطعون في محكمة سبها الابتدائية اعتذرت عن النظر في الطعن المقدم إليها من محاميي نجل القذافي ضد قرار المفوضية، الذي قضى بابعاده بصفة أولية مع آخرين من التقدم للسباق الانتخابي.

وهذا السياق، لفت إلى أن خالد الزائدي، محامي سيف الإسلام، غادر مدينة سبها متوجها إلى العاصمة طرابلس، بهدف عقد لقاء مع أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء، بهدف بحث ما يجري، ومحاولة تقديم الطعن المقدم من موكله في مدينة طرابلس بدلا عن سبها.

وبشأن ملابسات ما جرى في محكمة سبها الابتدائية، اشير إلى أن محامي سيف الإسلام القذافي حضر في الموعد المحدد للجلسة المقررة بشأن الطعن المقدم، إلا أن الدائرة القضائية لم تحضر بكامل أعضائها، وتم تأجيل الجلسة إلى حين اكتمال حضور اعضاء الدائرة القضائية، الأمر الذي طال انتظاره ولم يحدث.

وفي 24 نوفمبر الجاري، أصدرت مفوضية الانتخابات، قائمة المستبعدين من الترشح للانتخابات الرئاسية وعددهم 25 من أصل 73 قدموا أوراق ترشحهم، ومن بينهم سيف الإسلام القذافي، ورئيس الوزراء السابق علي زيدان، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري بوسهمين.