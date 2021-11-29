باكستان عن خطر متحور أوميكرون: التطعيم الكامل هو الحل

إسلام آباد - أ ش أ

أعلنت باكستان أنه لا يزال أمامها بضعة أسابيع لمواجهة تهديد سلالة "أوميكرون"، مشيرة إلى أن الحل المنطقي لإحباط المتحور الجديد هو التطعيم الكامل.

وقال رئيس مركز القيادة الوطنية والعمليات المعني بمكافحة كورونا في باكستان أسد عمر -وفق ما نقلته صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية، اليوم الاثنين- إن السلالة انتشرت بالفعل في جميع أنحاء العالم وسيكون من المستحيل منعها من دخول باكستان لأن العالم مترابط للغاية.

وأضاف أن الحكومة ستكثف الاختبارات في المناطق عالية الخطورة، وأنه سيتم إعادة تشغيل نظام تتبع المخالطين، لافتا إلى أن باكستان حظرت أيضًا الرحلات الجوية من الدول التي تتعرض لهجوم "أوميكرون".

وتابع عمر أن كل هذه الخطوات يمكن أن تؤخر وصول السلالة الجديدة إلى البلاد، ولكن من المستحيل منعها من دخول باكستان، مؤكدا أن هذا المتحور خطير للغاية، ولكن التطعيم لا يزال فعالاً ضده، مستشهداً بالتقرير الأولي بشأن السلالة الجديدة.

وأردف أن التطعيم قادر على التخفيف من تأثير الفيروس وأعراضه، مضيفًا أنه تم حث المحافظات على زيادة معدل التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأشار عمر إلى أن باكستان أمامها من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لتطعيم سكانها بحيث يمكن تقليل خطر "أوميكرون" إلى الحد الأدنى الممكن، مضيفًا أنه سيتم إصدار إعلان بشأن الجرعات المعززة غدا /الثلاثاء/.

أصدرت هيئة الطيران الباكستانية، دليلا جديدا للسفر بشأن ما صنفته بدول المجموعة /ج/ وذلك في محاولة لتجنب حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان ، في أعقاب ظهور سلالة أوميكرون الجديدة.

في السياق ذاته، أدرجت هيئة الطيران المدني -حسبما نقلت صحيفة /إكسبريس تريبيون/ الباكستانية- 17 دولة في إرشادات السفر الجديدة من بينها جنوب إفريقيا وهونج كونج والعراق وناميبيا وأوكرانيا.

وسيحتاج المسافرون من البلدان المصنفة في الفئة /ج/ إلى إذن من مركز القيادة والعمليات الوطني الباكستاني. إذ يتعين عليهم تقديم دليل إجباري على التطعيم الكامل ضد كوفيد-19".

وفي الوقت نفسه ، يمكن للمواطنين الباكستانيين الذين يندرجون تحت هذه الفئة العودة إلى ديارهم حتى 5 ديسمبر دون إذن رسمي.

وسيكون تقرير اختبار /بي سي آر/ السلبي، الذي يتم إجراؤه قبل 72 ساعة من السفر إلزاميًا.. علاوة على ذلك، سيتم تطبيق قواعد الاختبار والحجر الصحي على الركاب عند وصولهم إلى باكستان، بحسب تحذير السفر.

وأثار اكتشاف متغير جديد لفيروس كورونا حالة من القلق العالمي مع تعليق عدد من الدول السفر من جنوب إفريقيا.