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إصابة 12 شخصا إثر وقوع زلزال بقوة 5ر7 درجة في شمال بيرو

08:18 ص الإثنين 29 نوفمبر 2021
إصابة 12 شخصا إثر وقوع زلزال بقوة 5ر7 درجة في شمال بيرو

زلزال

بوينس آيرس - (د ب ا):

أعلنت السلطات الصحية المحلية اليوم الإثنين إصابة 12 شخصا أمس الأحد عندما ضرب زلزال قوي شمال بيرو.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5ر7 درجة على مقياس ريختر على بعد 98 كيلومترا شرق منطقة سانتا ماريا دي نيفا في الأمازون الساعة الخامسة وسبع دقائق صباحا بالتوقيت المحلي ( 1052 بتوقيت جرينتش) وعلى عمق نحو 130 كيلومترا.

ووفقا للتقرير الأولي تضرر 408 منازل، وأصبحت 110 منازل غير صالحة للعيش فيها ولحق الدماربـ 17 من المنازل الأخرى . وقالت السلطات إن 32 منشآة صحية تضررت، بينها واحدة تدمرت من الزلزال. كما أفادت السلطات بأن طريق بطول 4400 كيلومتر تضرر.

ويشار إلى أن بيرو تقع في منطقة الحزام الناري في المحيط الهادي، التي يتم تسجيل نحو 90% من النشاط الزلزالي بها.​

زلزال بوينس آيرس منطقة سانتا ماريا بيرو

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