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الصحة العالمية: من غير الواضح ما إذا كان "أوميكرون" أكثر قابلية للانتقال أو أنه يسبب عدوى شديدة

07:28 ص الإثنين 29 نوفمبر 2021
الصحة العالمية: من غير الواضح ما إذا كان "أوميكرون" أكثر قابلية للانتقال أو أنه يسبب عدوى شديدة

منظمة الصحة العالمية

جنيف-(أ ش أ):

قالت منظمة الصحة العالمية إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت سلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" أكثر قابلية للانتقال أم أنها تسبب مرضًا أكثر خطورة مقارنة بالسلالات الأخرى، بما في ذلك السلالة دلتا شديد الانتقال والمنتشر عالميًا.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد حاليًا معلومات تشير إلى أن الأعراض المرتبطة بأوميكرون تختلف عن تلك الموجودة في المتغيرات الأخرى، وفقًا للموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن الإصابات التي تم الإبلاغ عنها في البداية كانت بين الدارسين في الجامعات لكن فهم مستوى شدة السلالة سيستغرق أيامًا إلى عدة أسابيع.

ووسط مخاوف بشأن اكتشاف وانتقال أوميكرون والذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية مثيرًا للقلق، قالت المنظمة إنه حتى مع قيام الباحثين في جنوب إفريقيا وحول العالم بإجراء دراسات لفهم العديد من جوانب أوميكرون بشكل أفضل، إلا أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان أوميكرون أكثر قابلية للانتقال مقارنة بالسلالات الأخرى.​

هذا المحتوى من

Asha
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