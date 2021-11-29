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كندا تعلن تسجيل أول حالتين لمتحور "أوميكرون" في مقاطعة أونتاريو

03:24 ص الإثنين 29 نوفمبر 2021
كندا تعلن تسجيل أول حالتين لمتحور "أوميكرون" في مقاطعة أونتاريو

متحور أوميكرون

أوتاوا-(أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية الكندية ثبوت إصابة شخصين من مدينة أوتاوا بمقاطعة أونتاريو -سافرا مؤخرا إلى نيجيريا- بمتحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمثير للقلق وسريع الانتشار، ليصبحا بذلك أول حالتين تم تسجيلهما في كندا.

وأكدت وزيرة الصحة في مقاطعة أونتاريو كريستين إليوت والمدير الطبي للصحة الدكتور كيران مور - في بيان - إصابة الشخصين بمتحور "أوميكرون".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن هذه السلالة المتحورة الجديدة في جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر الجاري، مع ظهور أول حالة مؤكدة من عينة تم جمعها في 9 نوفمبر.

وأعلنت عدة دول - من بينها كندا - قيودًا على السفر لجنوب إفريقيا.

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