Masrawy logo white

روسيا: 54 من دبلوماسيينا وأسرهم سيغادرون الولايات المتحدة بحلول منتصف عام 2022

12:01 ص الإثنين 29 نوفمبر 2021
روسيا: 54 من دبلوماسيينا وأسرهم سيغادرون الولايات المتحدة بحلول منتصف عام 2022

أناتولي أنتونوف

موسكو - (د ب أ)

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إن أكثر من 50 دبلوماسيًا وأفراد أسرهم سيضطرون إلى مغادرة الولايات المتحدة بحلول منتصف عام 2022، ملقيا باللوم في ذلك على قضايا التأشيرات التي لم يتم حلها.

وقال أنتونوف في مقابلة على قناة يوتيوب التابعة للتلفزيون الروسي الرسمي: "لقد طُرد دبلوماسيينا. إننا نواجه نقصًا خطيرًا في عدد الموظفين"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم تمدد السلطات الأمريكية تأشيرات دخول لأفراد عائلات الدبلوماسيين فيما زُعم أنها "سياسة لفصل العائلات"، وفقًا للتعليقات التي أدلى بها السفير في وقت متأخر أمس السبت. وقال انه سيتعين على 27 دبلوماسيا وافراد اسرهم المغادرة بحلول 30 يناير و27 آخرين بحلول 30 يونيو.

ولم ترد وزارة الخارجية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق من جانب بلومبرج.

ومع تزايد توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا منذ عقود، يتنازع الجانبان حول عدد الدبلوماسيين في سفارات بعضهما البعض. وفي أبريل الماضي ، منعت روسيا الولايات المتحدة من توظيف مواطنيها، مما أجبر السفارة في موسكو على خفض عدد الموظفين القنصليين بنسبة 75%.

أناتولي أنتونوف موسكو روسيا يوتيوب أمريكا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
951

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

733

متعافون اليوم

356718

إجمالي الإصابات

20347

إجمالي الوفيات

296167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|انخفاض الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا