اتفاق أوروبي على موقف أكثر صرامة بشأن عصابات التهريب عبر القنال الإنجليزي

باريس - (د ب أ)

اتفقت فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا على اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد عصابات تهريب الأشخاص العاملين في القنال الإنجليزي خلال قمة طارئة عقدت في بلدة كاليه الفرنسية اليوم الأحد.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين بعد الاجتماع إن بريطانيا بحاجة إلى إنشاء قنوات هجرة شرعية للاجئين.

وأضاف دارمانين أن بريطانيا بحاجة إلى جعل من الصعب على اللاجئين العثور على عمل في اقتصاد الظل.

وقبل بضعة أيام، لقي 27 شخصا كانوا يحاولون الوصول إلى بريطانيا، حتفهم عندما انقلب قاربهم في القنال الإنجليزي.

وسحبت فرنسا دعوتها لبريطانيا لحضور الاجتماع بعد اندلاع خلاف دبلوماسي عندما نشر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رسالة كتبها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أن يتلقاها ماكرون نفسه.

وأكد دارمانين أنه يريد التشاور مع نظيرته البريطانية بريتى باتيل.

وأضاف: "نريد أن نعمل مع البريطانيين ، أنهم حلفاؤنا". لكنه أضاف أن فرنسا لا تريد أن تكون رهينة للسياسة الداخلية البريطانية.

وقال دارمانين إنه اعتبارا من بداية كانون أول/ديسمبر المقبل ستقدم وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتيكس" طائرة لمراقبة سواحل فرنسا وبلجيكا وهولندا .

وفي الوقت نفسه، أعرب عن تعاطفه مع محنة اللاجئين وشدد على البعد الإنساني للعملية على الساحل.

كان حادث غرق قارب الأربعاء الماضي قد أودى بحياة 27 شخصًا، بينهم حامل وأطفال وشابة كردية تبلغ من العمر 24 عامًا من شمال العراق كانت تحاول الوصول لخطيبها.