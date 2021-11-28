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اشتية يرفض تصريحات هرتسوج حول الحق التاريخي لليهود في الخليل

10:12 م الأحد 28 نوفمبر 2021
اشتية يرفض تصريحات هرتسوج حول الحق التاريخي لليهود في الخليل

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

رام الله - (د ب أ)

رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأحد، تصريحات الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوج بوجود حق تاريخي لليهود في الخليل جنوب الضفة الغربية.

واعتبر اشتية في بيان صدر عنه، تصريحات هرتسوج "محاولة لفرض المزيد من الحقائق الزائفة في المدينة العربية الإسلامية، توطئة لتهويدها وبسط السيطرة عليها، وإخضاع سكانها الأصليين لنظام الفصل العنصري" الحاصل في الخليل.

وأدان اشتية اقتحام هرتسوج "الاستفزازي للحرم الإبراهيمي الشريف"، محذرا من تداعياته الخطيرة.

ودعا الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" التي وضعت الحرم الشريف على قائمة التراث العالمي، إلى التحرك العاجل لوقف تلك "الانتهاكات" للمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة في مدينة القدس، والحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل.

وفي وقت سابق اليوم زار هرتسوج الحرم الإبراهيمي في الخليل للمشاركة في مراسم احتفال بما يُسمى "عيد الأنوار" (حانوكا) اليهودي.

كان هرتسوج قد صرح خلال الزيارة قائلا: "ارتباط اليهود بالخليل ليس محل شك".

محمد اشتية رام الله الاحتلال الإسرائيلي اسحق هرتسوج

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