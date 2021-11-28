الجزائر وليبيا تتفقان على فتح المعابر الحدودية بين البلدين

الجزائر - (د ب أ)

استقبل وزير الداخلية الجزائري, كمال بلجود, اليوم الأحد, بمقر وزارته بالعاصمة الجزائر نظيره الليبي, خالد التيجاني مازن, الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم يوما واحدا.

وأكد الوزير الليبي أن الطرفين اتفقا على تعزيز التعاون فيما يخص قطاع الداخلية, معلنا عن تنصيب لجان تقنية بين الوزارتين ستقوم بدراسة عدة نقاط من بينها تدريب العناصر الشرطية و مراعاة مصالح رعايا البلدين سواء في الجزائر أو ليبيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية .

وقالت الوكالة الجزائرية إن المباحثات تطرقت إلى إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين لتسهيل حركة البضائع والناقلين سواء بالنسبة للسلع الليبية أو الجزائرية, قصد المساهمة في الحد من غلاء أسعار السلع خاصة في جنوب ليبيا.

من جانبه, قال بلجود بأن الطرفين اتفقا على "فتح المعبر الحدودي الدبداب إلى جانب دعم التنسيق فيما يتعلق بالتكوين في مجال الشرطة والحماية المدنية", مشيرا إلى "استمرار العمل المشترك والتنسيق بين الوزارتين مستقبلا خدمة للشعبين والبلدين الذين تربطهما علاقة أخوية وتاريخ مشترك".

كانت الجزائر قد قررت منذ اندلاع المعارك في ليبيا في مايو عام 2014، غلق المعابر الحدودية الثلاثة التي تربطها بليبيا وهي ترات وتين الكوم والدبداب. غير أن معبر الدبداب هو الوحيد الذي كان يتم فتحه من وقت لآخر منذ بداية جائحة كوفيد-19، للسماح للمواطنين بالعبور.