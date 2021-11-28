Masrawy logo white

متحور أوميكرون.. مسؤولة أوربية: العلماء في "سباق مع الوقت"

07:49 م الأحد 28 نوفمبر 2021
متحور أوميكرون.. مسؤولة أوربية: العلماء في "سباق مع الوقت"

أورسولا فون دير لابين

بروكسل - (بي بي سي)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن العلماء في "سباق مع الوقت" لتحليل المتحور الجديد من فيروس كورونا الذي ظهر للمرة الأولى في جنوب القارة الأفريقية.

وشدد أورسولا فون دير لابين ضرورة اتخاذ السكان تدابير وقائية لمنح العلماء الوقت الكافي لمعرفة خصائص متحور أوميكرون.

وكانت دول عدة قد علقت الرحلات الجوية مع بلدان في جنوب القارة الأفريقية في مسعى لاحتواء المتحور الجديد.

هذا المحتوى من

BBC
أوميكرون فيروس كورونا رئيسة المفوضية الأوروبية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
931

إصابات اليوم

68

وفيات اليوم

531

متعافون اليوم

355767

إجمالي الإصابات

20305

إجمالي الوفيات

295434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الوزراء: الموافقة على تطعيم الأطفال من 12 إلى 15 سنة بلقاح كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا