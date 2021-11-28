متحور أوميكرون.. مسؤولة أوربية: العلماء في "سباق مع الوقت"

بروكسل - (بي بي سي)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن العلماء في "سباق مع الوقت" لتحليل المتحور الجديد من فيروس كورونا الذي ظهر للمرة الأولى في جنوب القارة الأفريقية.

وشدد أورسولا فون دير لابين ضرورة اتخاذ السكان تدابير وقائية لمنح العلماء الوقت الكافي لمعرفة خصائص متحور أوميكرون.

وكانت دول عدة قد علقت الرحلات الجوية مع بلدان في جنوب القارة الأفريقية في مسعى لاحتواء المتحور الجديد.