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عائلات كردية تتظاهر للتنديد بـ"التجنيد القسري للفتيات"

06:51 م الأحد 28 نوفمبر 2021
عائلات كردية تتظاهر للتنديد بـ"التجنيد القسري للفتيات"

أرشيفية

دمشق - (بي بي سي)

خرجت عائلات كردية في مدينة القامشلي بشمال سوريا في تظاهرة احتجاجية ضد ما وصفوه بـ"التجنيد القسري للفتيات" في صفوف الميليشيات الكردية المتمركزة في المنطقة.

ورفع الأهالي ملصقات تطالب برد الفتيات إلى أسرهن.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة صدرَ في وقتٍ سابق من هذا العام 2021، فإن أكثر من 400 طفل تم تجنيدهم بين عامي 2018 و2020 من قبل الميليشيات، المعروفة باسم وحدات حماية الشعب الكردية، والجماعات القتالية الأخرى التابعة لها.

وينظر لتلك المجموعات الكردية المسلحة على أنها لعبت دورا مهما ومحوريا في دحر التنظيم المتشدد المسمى بـ"داعش سوريا" وطالما تفاخرت بوجود مقاتلات من النساء تشارك في صفوفها في القتال.

هذا المحتوى من

BBC
عائلات كردية التجنيد القسري للفتيات سوريا تظاهرة احتجاجية

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