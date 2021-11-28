تايوان تشهد أكبر تحليق جوي لطائرات حربية صينية منذ أوائل أكتوبر

تايبيه - (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية إن الصين أرسلت 27 طائرة حربية إلى منطقة الدفاع الجوي للبلاد اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن الطائرات الصينية، التي دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي جنوب غرب تايوان خلال النهار، شملت 18 طائرة مقاتلة من طراز "جيه 10 و11 و16" و5 قاذفات طراز "إتش 6" وطائرتين من طراز "كيه جيه 500" وطائرة "واي 9" وطائرة إعادة التزود بالوقود جوًا "واي 20"

ووفقًا للوزارة، أصدرت القوات الجوية التايوانية تحذيرات لاسلكية وتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لمراقبة تلك الطائرات.

يعد هذا أكبر نشر للطائرات الحربية الصينية منذ رصد عدد قياسي بلغ 52 طائرة بالقرب من تايوان في الرابع من أكتوبر.

وتأتي الطلعات الجوية الصينية بعدما استقبلت رئيسة تايوان تساي إينج وين خمسة أعضاء بمجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة الماضي، وكذلك وصول 10 برلمانيين من ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا اليوم الأحد.

كانت نائبة بمجلس النواب الأمريكي قد تحدت طلبا صينيا بتخليها عن رحلة إلى الجزيرة.

وكتبت إليسا سلوتكين، وهي ديمقراطية من ولاية ميشيجان، عبر تويتر بعد وصولها إلى تايوان أن مكتبها تلقى "رسالة فظة" من السفارة الصينية لإلغاء الرحلة. وتشمل الجولة أيضا اليابان وكوريا الجنوبية.

وكثفت الصين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم في تايوان، والذي يؤكد أن الجزيرة دولة ذات سيادة بحكم الأمر الواقع تنتظر اعترافًا دوليًا أوسع نطاقا.

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية جزءا من أراضيها وتعارض أي شكل من أشكال الاتصالات الرسمية بين تايوان ودول أخرى.