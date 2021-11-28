وزير داخلية ليبيا يزور الجزائر لبحث تأمين وفتح المعابر الحدودية

الجزائر - (د ب أ)

وصل وزير الداخلية الليبي خالد التيجاني مازن، اليوم الأحد، إلى الجزائر في زيارة رسمية.

واستقبل التيجاني مازن، من قبل نظيره الجزائري كمال بلجود، بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية الجزائرية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".

ويرجح أن يكون تأمين وفتح المعابر الحدودية والانتخابات العامة في ليبيا، على رأس أجندة زيارة التيجاني مازن إلى الجزائر.

ومن المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وبرلمانية في الرابع والعشرين من الشهر المقبل.