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وزير داخلية ليبيا يزور الجزائر لبحث تأمين وفتح المعابر الحدودية

05:44 م الأحد 28 نوفمبر 2021
وزير داخلية ليبيا يزور الجزائر لبحث تأمين وفتح المعابر الحدودية

الجزائر

الجزائر - (د ب أ)

وصل وزير الداخلية الليبي خالد التيجاني مازن، اليوم الأحد، إلى الجزائر في زيارة رسمية.

واستقبل التيجاني مازن، من قبل نظيره الجزائري كمال بلجود، بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية الجزائرية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".

ويرجح أن يكون تأمين وفتح المعابر الحدودية والانتخابات العامة في ليبيا، على رأس أجندة زيارة التيجاني مازن إلى الجزائر.

ومن المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وبرلمانية في الرابع والعشرين من الشهر المقبل.

الجزائر وزير الداخلية الليبي خالد التيجاني مازن المعابر الحدودية

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