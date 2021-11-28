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الرئيس الجزائري يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى بلاده

05:39 م الأحد 28 نوفمبر 2021
الرئيس الجزائري يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى بلاده

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر - (أ ش أ):

تسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى الجزائر.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية في بيان اليوم الأحد أن السفراء الجدد قدموا أوراق اعتمادهم للرئيس تبون وهم سفراء دول الأردن وموريتانيا ورومانيا، بالإضافة إلى ممثل برنامج الأمم المتحدة .

حضر اللقاء وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ومدير ديوان الرئاسة عبد العزيز خلف.

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Asha
عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري الجزائر

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