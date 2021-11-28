الرئيس الجزائري يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى بلاده

الجزائر - (أ ش أ):

تسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى الجزائر.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية في بيان اليوم الأحد أن السفراء الجدد قدموا أوراق اعتمادهم للرئيس تبون وهم سفراء دول الأردن وموريتانيا ورومانيا، بالإضافة إلى ممثل برنامج الأمم المتحدة .

حضر اللقاء وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ومدير ديوان الرئاسة عبد العزيز خلف.