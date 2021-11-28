Masrawy logo white

متحور "أوميكرون".. مسؤولون في جنوب أفريقيا يصفون حظر السفر بـ"العقوبة غير العادلة"

05:38 م الأحد 28 نوفمبر 2021
متحور "أوميكرون".. مسؤولون في جنوب أفريقيا يصفون حظر السفر بـ"العقوبة غير العادلة"

متحور أوميكرون

جوهانسبرج - (د ب أ)

وصف مسؤولون في جنوب أفريقيا قيود السفر والحظر المفروض من جانب حكومات حول العالم، ردا على ظهور سلالة أويمكرون الجديدة لفيروس كورونا، بأنها غير مفيدة وغير عادلة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا أن "أحدث جولة من حظر السفر تلك، أشبه بمعاقبة جنوب أفريقيا لتسلسلها المتقدم للجينوم والقدرة على رصد سلالات جديدة بشكل أسرع".

وجاء في البيان أنه "يجب أن تتم الإشادة بالعلم الممتاز لا معاقبته. المجتمع الدولي في حاجة للتعاون والشراكات في إدارة جائحة كوفيد-19".

وأشار البيان إلى رصد سلالات جديدة في دول أخرى دون وجود صلة بجنوب أفريقيا.

ووفقا للبيان، دخل مسؤولون من جنوب أفريقيا في مباحثات مع دول فرضت قيودا على السفر، على أمل أن تعيد النظر في قراراتها.

متحور أوميكرون فيروس كورونا جوهانسبرج جنوب أفريقيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
931

إصابات اليوم

68

وفيات اليوم

531

متعافون اليوم

355767

إجمالي الإصابات

20305

إجمالي الوفيات

295434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| بيان من 13 نقطة.. الأهلي يطالب وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية بتنفيذ اللوائح والقوانين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا