متحور "أوميكرون".. مسؤولون في جنوب أفريقيا يصفون حظر السفر بـ"العقوبة غير العادلة"

جوهانسبرج - (د ب أ)

وصف مسؤولون في جنوب أفريقيا قيود السفر والحظر المفروض من جانب حكومات حول العالم، ردا على ظهور سلالة أويمكرون الجديدة لفيروس كورونا، بأنها غير مفيدة وغير عادلة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا أن "أحدث جولة من حظر السفر تلك، أشبه بمعاقبة جنوب أفريقيا لتسلسلها المتقدم للجينوم والقدرة على رصد سلالات جديدة بشكل أسرع".

وجاء في البيان أنه "يجب أن تتم الإشادة بالعلم الممتاز لا معاقبته. المجتمع الدولي في حاجة للتعاون والشراكات في إدارة جائحة كوفيد-19".

وأشار البيان إلى رصد سلالات جديدة في دول أخرى دون وجود صلة بجنوب أفريقيا.

ووفقا للبيان، دخل مسؤولون من جنوب أفريقيا في مباحثات مع دول فرضت قيودا على السفر، على أمل أن تعيد النظر في قراراتها.