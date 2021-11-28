Masrawy logo white

التحالف يعلن مقتل 110 عناصر حوثية في غارات جوية باليمن

04:32 م الأحد 28 نوفمبر 2021
التحالف يعلن مقتل 110 عناصر حوثية في غارات جوية باليمن

غارات جوية

الرياض- (د ب أ):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، الأحد، مقتل 110 عناصر حوثية في غارات جوية بشمال شرقي اليمن.

وأشار التحالف، في بيان صحفي، إلى تنفيذ 15 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف "إن العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 110 عناصر حوثية وتدمير تسع آليات عسكرية تابعة للميليشيا الإرهابية".

وأكد التحالف أن العمليات التي يقوم بها تتوافق مع القانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية، مشيرًا إلى دعمه لقوات الجيش اليمني في حماية المدنيين بالساحل الغربي.

وصعّد الحوثيون عملياتهم العسكرية للسيطرة على مدينة مأرب منذ فبراير الماضي.

غارات جوية اليمن التحالف العربي السعودية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
931

إصابات اليوم

68

وفيات اليوم

531

متعافون اليوم

355767

إجمالي الإصابات

20305

إجمالي الوفيات

295434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • يهمك| بعد فرض 10% جمارك.. ما نسبة الضرائب والرسوم المفروضة على الهاتف المحمول؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا