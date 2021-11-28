التحالف يعلن مقتل 110 عناصر حوثية في غارات جوية باليمن

الرياض- (د ب أ):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، الأحد، مقتل 110 عناصر حوثية في غارات جوية بشمال شرقي اليمن.

وأشار التحالف، في بيان صحفي، إلى تنفيذ 15 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف "إن العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 110 عناصر حوثية وتدمير تسع آليات عسكرية تابعة للميليشيا الإرهابية".

وأكد التحالف أن العمليات التي يقوم بها تتوافق مع القانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية، مشيرًا إلى دعمه لقوات الجيش اليمني في حماية المدنيين بالساحل الغربي.

وصعّد الحوثيون عملياتهم العسكرية للسيطرة على مدينة مأرب منذ فبراير الماضي.