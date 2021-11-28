رئيسي وأردوغان يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

طهران/أنقرة- (د ب أ):

أكد الرئيسان الإيراني والتركي أن تطوير التعاون والتنسيق بين بلديهما في القضايا الإقليمية وذات الاهتمام المشترك يصب في مصلحة البلدين ويخدم السلام والاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي القول، خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة إقليمية في تركمنستان، إن إمكانيات البلدين فيما يتعلق بالتبادلات التجارية والاقتصادية تتجاوز المستوى الحالي.

وتطرق الجانبان إلى الوضع في كل من أفغانستان وسوريا. وشدد رئيسي على ضرورة أن تقوم دول المنطقة نفسها بحل مشاكل المنطقة، محذرا من أن تواجد الأجانب يعقد الوضع.

من جانبه، أشار أردوغان إلى الحاجة لترتيبات أمنية على أساس الوجود النشط لدول المنطقة، وقال إن "بإمكان إيران وروسيا وتركيا الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بالتعاون مع باقي الدول".