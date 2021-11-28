بسبب خلل تقني.. هبوط اضطراري لطائرة في موسكو

وكالات:

أفادت وسائل إعلام روسية، الأحد، بأن طائرة مدنية من طراز "بوينج 777" قادمة من مدينة بونتا كانا الواقعة في جمهورية الدومينيكان، هبطت اضطراريا في مطار "شيريميتيفو" في ضواحي موسكو.

وذكرت القناة "الخامسة" الروسية أن هبوط الطائرة جاء بعد أنباء عن عطل محتمل على متنها، حيث تم إبلاغ برج المراقبة بالموضوع الذي أعطى إذنا فوريا للطائرة بالهبوط.

وبحسب القناة، قامت سلطات الطوارئ بالانتشار في المطار استعدادا لهبوط الطائرة، حيث تمركزت سيارات الإطفاء والإسعاف في محيط المدرج بعد ورود أخبار عن صعوبة هبوطها بسبب خلل في الأجهزة.