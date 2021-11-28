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وزير الصحة الفرنسي يرجح رصد إصابات بـ"أوميكرون" خلال ساعات

01:53 م الأحد 28 نوفمبر 2021
وزير الصحة الفرنسي يرجح رصد إصابات بـ"أوميكرون" خلال ساعات

أوليفييه فيران

وكالات:

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أنه لم يتم حتى الآن في البلاد تسجيل إصابة واحدة بسلالة "أوميكرون" الجديدة من فيروس كورونا، لكنه رجح وجود هذه السلالة في فرنسا.

وقال الوزير خلال زيارة قام بها إلى أحد مراكز التطعيم في باريس، اليوم الأحد، إن بدء انتشار "أوميكرون" في الدول المجاورة يشير إلى احتمال دخولها أرض فرنسا، مضيفا أن الحديث يدور عن "مسألة ساعات".

وأكد فيران أن تفشي "أوميكرون" المحتمل في فرنسا لن يحمل الحكومة على تغيير سياستها الصحية في مواجهة السلالات الأخرى من فيروس كورونا المستجد. مع ذلك فقد أشار إلى أن هناك أسبابا للمخاوف من أن السلالة الجديدة لن تقل شراسة عن سلالة "دلتا" في البلدان التي تعيش حاليا تفشي هذه الأخيرة، وهي السلالة الأكثر انتشارا في فرنسا حتى الآن.

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