قتلى في هجوم إثيوبي على الجيش السوداني بالفشقة

كتب- مصراوي:

أعلن الجيش السوداني صباح الأحد، سقوط عدد من أفراده، في هجوم شنه الجيش والمليشيات الإثيوبية، بمنطقة الفشقة الحدودية بين البلدين.

وقال الجيش السوداني في تعميم صحفي نشرته الوكالة الرسمية "سونا"، إن قوة من القوات المسلحة، تعمل في تأمين الحصاد بالفشقة الصغرى في منطقة بركة نورين، تعرضت لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والمليشيات الإثيوبية.

وأضافت أن المجموعة المكونة من الجيش والمليشيات الإثيوبية "استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل الأراضي السودانية".

وتحدث بيان الجيش السوداني عن تكبيد الجانب الإثيوبي لخسائر في الأرواح والمعدات، أثناء التصدي للهجوم.

وأكد البيان في المقابل مقتل عدد لم يحدده من أفراد الجيش السوداني، إضافة إلى سقوط جرحى ومصابين، دون ذكر تفاصيل أخرى.

تعتبر منطقة "الفشقة" المتاخمة للحدود الإثيوبية أرضا يصرّ كلا الجانبين على الاحتفاظ بها أو خوض حرب من أجلها.

وأكد السودان أنه لن يتنازل عن أراضيه في "الفشقة"، وأعلن على لسان عضو مجلس السيادة محمد الفكي في مقابلة سابقة مع "العين الإخبارية" أن "الفشقة سودانية ولن نتنازل عن أراضينا"

في المقابل، تطالب إثيوبيا السودان بالانسحاب إلى حدود قبل 6 نوفمبر الماضي، وتتهمه بالسيطرة على معسكرات داخل الأراضي الإثيوبية، وهو ما تنفيه الخرطوم.

وتقسم منطقة النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا إلى 3 مناطق: "الفشقة الكبرى" و"الفشقة الصغرى" و"المنطقة الجنوبية".

وعقب سيطرة الجيش السوداني عليها، شرع في تشييد الطرق المعبدة وإنشاء المعابر تحسبا للخريف المقبل.