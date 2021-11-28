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الهند تسجل 8 آلاف و774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:41 ص الأحد 28 نوفمبر 2021
الهند تسجل 8 آلاف و774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 8 آلاف و774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 34 مليونا و 572 ألفا و523 حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 621 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 467 ألفا و933 حالة.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد طلب من المسؤولين مراجعة خطط تخفيف قيود السفر الدولي بعد ظهور متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا

وقالت الحكومة في بيان عقب الاجتماع إن رئيس الوزراء "أكد الحاجة لمراقبة جميع الوافدين الدوليين وإخضاعهم للاختبارات وفقا للإرشادات، مع التركيز بوجه خاص على القادمين من الدول المصنفة على أنها في خطر".

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