​بعد فتح الطيران المباشر.. متى تقلع أولى الرحلات المصرية إلى السعودية؟

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت المملكة العربية السعودية، فتح الطيران المباشر لعدد (6) دول دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة (5) أيام، اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء 01/12/ 2021م.

وتقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول، وجاءت قائمة الدول لتشمل: (مصر - إندونيسيا - البرازيل - باكستان - فيتنام - الهند).

ومن المقرر، إقلاع أولى الرحلات المصرية المباشرة إلى المملكة، أول شهر ديسمبر 2021، وفقا للقرار الصادر من جانب وزاة الداخلية السعودية.

ومن المتوقع أن تشهد ‏مكاتب مبيعات شركات الطيران خلال الساعات المقبلة إقبالا كبيرا من الراغبين في السفر السعودية، وذلك لتعديل تذاكر سفرهم إلى مختلف المطارات السعودية بعد القرارات الجديدة باستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل بين المطارات المصرية والمطارات السعودية، وفقا لمصادر بقطاع الطيران المدني.

‏وأضافت المصادر، لمصراوي، أن مختلف مكاتب المبيعات ومراكز الاتصالات الخاصة بشركات الطيران العاملة ما بين مصر والسعودية، تشهد كثافة في الاتصالات لمعرفة البيانات الجديدة الخاصة بالسفر إلى السعودية ابتداءً من فجر الأربعاء المقبل.

وتابعت المصادر، أن هناك نسبة كبيرة من المسافرين تحمل تذاكر سفر من فترات طويلة بسبب وقف السفر للمصريين إلى السعودية، وسيقوم الركاب بتعديل تذاكر سفرهم خلال الساعات القادمة، ليبدأ إقلاع الرحلات بالمصريين إلى السعودية بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا.

‏وتشهد حركة السفر بين مصر والسعودية خلال الفترة الحالية إقبالا كبيرا من السعوديين على الوصول إلى المطارات المصرية خاصة مطار القاهرة الدولي لقضاء فترة الإجازات بمختلف المدن المصرية خاصة القاهرة وشرم الشيخ.

من جانبه، كشف عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن خطوات وآليات السفر إلى السعودية، بعد قرار فتح الطيران المباشر لمصر.

واستعرض حنفي في تصريحات لمصراوي، بعض الإجراءات التي يجب أن تتبع قبل السفر وعند الوصول إلى المملكة على النحو التالي:

1- عمل مسحة (pcr) لفيروس كورونا قبل موعد السفر ب (72) ساعة.

2- التسجيل على منصة (قدوم) الإلكترونية قبل السفر.

3- الحجز بأحد الفنادق المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية لمدة خمس ايام لقضاء الحجر الصحي المؤسسي بها.

4- إذا كان محصنا بأحد التطعيمات المعتمدة بالسعودية يجب حصوله على شهادة شاملة الـ (QR).

5- إذا كان غير محصن عليه أخذ أول جرعة تطعيم عند وصوله المملكة خلال مدة الحجر الصحي المؤسسي.

6- أخيراً عمل مسحة (pcr) في اليوم الخامس من الحجر الصحي المؤسسي.

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