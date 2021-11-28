فاوتشي: لن نتفاجأ من وجود متحور "أوميكرون" في الولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ):

قال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" ربما يكون موجود بالفعل في الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف فاوتشي في مقابلة يوم السبت مع برنامج "ويك إند توداي" الذي تبثه شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية:"لن أتفاجأ إذا كان الأمر كذلك" مضيفا أنه لم يتم اكتشاف حالة إصابة بالمتحور الجديد بعد.

وتابع كبير المستشاريين الطبيين للرئيس الأمريكي قائلا إن هذا المتحور سيظهر في النهاية تقريبا في كل مكان، وذلك بالنظر إلى درجة قابليته للانتقال.

ومضى فاوتشي قائلا إن قيود السفر التي فرضها الرئيس بايدن على جنوب أفريقيا وسبع دول أخرى من جنوب القارة الأفريقية هي وسيلة لكسب الوقت للولايات المتحدة من أجل التصدي لهذا المتحور.

وبسؤاله ما إذا كان متحور "أوميكرون" يسبب مرضًا أكثر خطورة من متحور دلتا، قال فاوتشي إنه في حين أنه من "المتصور" أن المتحور الجديد قد يقلل من فعالية اللقاح ضد مرض (كوفيد-19)، فإن حملة التطعيم الحالية قد تكون قادرة على احتوائه.

واختتم فاوتشي تصريحاته قائلا: "يبدو أن المتحور انتشر بسرعة في جنوب أفريقيا"، موضحا "أن قدرته على إصابة الأشخاص الذين تعافوا من العدوى وحتى الأشخاص الذين تم تطعيمهم تجعلنا نقول أن هذا شيء يجب أن ننتبه له جيدًا وأن نكون مستعدين لشيء خطير".

وهناك مخاوف من احتمال إصابة المسافرين بسلالة "بي.1.1.529"، الجديدة، التي يتم تصنيفها بأنها متحور مثير للقلق، من قبل منظمة الصحة العالمية وتطلق عليه اسم "أوميكرون".

وأعرب المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض عن مخاوفه البالغة من احتمال أن تقلص سلالة "أوميكرون" بشكل كبير من فعالية اللقاحات المتاحة، وتزيد مخاطر الإصابة مرة أخرى.

وكان وزير الصحة في جنوب إفريقيا قد أعلن يوم الخميس الماضي اكتشاف السلالة التي يبدو أنها تنتشر بسرعة في أنحاء البلاد. وبعد أقل من 24 ساعة، صنفته منظمة الصحة العالمية على أنها "سلالة مثيرة للقلق "، وأطلقت عليها اسم "أوميكرون" خلال اجتماع طارئ عقد يوم الجمعة.



وفي حين أنه لا يزال هناك الكثير الذي يمثل لغزا فيما يتعلق بالسلالة "أوميكرون"، يعتقد خبراء الصحة أن السلالة الجديدة يمكن أن تكون أكثر قابلية للانتقال وتجعل اللقاحات أقل فعالية.



وتم اكتشاف حالات إصابة بالسلالة أوميكرون في العديد من الدول حتى الآن، بما في ذلك إسرائيل وبلجيكا. وأكد وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد يوم السبت اكتشاف حالتي اصابة بالسلالة الجديدة في بريطانيا.

​