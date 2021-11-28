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الكشف عن تصميم جديد لعملة معدنية من فئة 50 بنسا بمناسبة اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا

06:45 ص الأحد 28 نوفمبر 2021
الكشف عن تصميم جديد لعملة معدنية من فئة 50 بنسا بمناسبة اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا

إطلاق عملة معدنية

لندن - (د ب أ):

أعلنت دار سك العملة الملكية في بريطانيا أن الاحتفال باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث على العرش العام المقبل سيشهد إطلاق عملة معدنية جديدة من فئة 50 بنسا.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن العملة المعدنية ستحتوي على الرقم 70، الذي يمثل عدد سنوات حكم الملكة في عام 2022.

وتمت الموافقة على التصميم من قبل الملكة وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاحتفال بحدث ملكي على الحافة الخارجية لعملة من فئة خمسين بنسا.

يشار إلى أن دار سك العملة الملكية قامت بسك عملات معدنية في مناسبات مختلفة للملكة طوال فترة حكمها .

إطلاق عملة معدنية ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث اليوبيل البلاتيني

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