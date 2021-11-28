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صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والسمكية تتجاوز 10 مليارات دولار هذا العام

06:41 ص الأحد 28 نوفمبر 2021
صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والسمكية تتجاوز 10 مليارات دولار هذا العام

أرشيفية

سول - (د ب أ):

تجاوزت صادرات كوريا الجنوبية من السلع الزراعية والسمكية حاجز 10 مليارات دولار أمريكي لأول مرة هذا العام، وفقا لبيانات حكومية صدرت اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيانات وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية أن صادرات المواد الغذائية الصادرة إلى الخارج بلغت 13ر10 مليار دولار خلال الفترة من أول يناير إلى 25 نوفمبر، بزيادة 1ر16 % عن العام السابق.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها صادرات السلع الزراعية والسمكية الكورية الجنوبية حاجز 10 مليارات دولار منذ أن بدأت الدولة في تجميع البيانات المتعلقة بتلك الصادرات في عام 1971.

يشار إلى أنه في عام 2020، سجلت صادرات البلاد من السلع الزراعية والسمكية مستوى قياسيا سنويا بلغ 87ر9 مليار دولار على الرغم من الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا.

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