اتفاق مصري مجري على الاعتراف المتبادل بشهادات تطعيم كورونا

مصر - (أ ش أ)

اتفقت مصر والمجر، على الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد 19)، الصادرة من جانب السلطات المختصة فى البلدين، وذلك اعتبارا من 30 نوفمبر الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان السبت، أن وزارة الخارجية المجرية أعربت للسفارة المصرية في بودابست عن قبول الجانب المجري مشروع الاتفاقية المطروح للاعتراف المتبادل بين مصر والمجر بشهادات تطعيم الكورونا التي يتم إصدارها من جانب السلطات المختصة في البلدين.

وأوضحت "الخارجية" أن الاتفاق بين البلدين للاعتراف المُتبادل بشهادات تطعيم الكورونا الصادرة عن السلطات المعنية بالبلدين، كان قد طُرح خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر في أكتوبر الماضي؛ وهو الأمر الذي قوبل - آنذاك - بترحيب من الجانب المجري؛ إيذانًا ببدء التباحث بين الجانبين المصري والمجري حول التفاصيل ذات الصلة.