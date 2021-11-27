مسؤول إيراني: نسعى لإنتاج النفط بمستويات ما قبل العقوبات

طهران - (د ب أ)

قال مسؤول إيراني بارز قبيل محادثات نووية رفيعة المستوى من المنتظر أن تؤثر نتيجتها بشكل مباشر على طموحات البلاد في سوق الطاقة، إن إيران تريد ضخ النفط بكميات أكبر مما شهدته فترة ما قبل تشديد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العقوبات.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، عن محسن خوجاشمهر، العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية القول، إن "الخطط موضوعة لزيادة إنتاج النفط إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا". ولم يقدم أي تفاصيل أو إطارا زمنيا للهدف.

وقال إنه من المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية اليومية لإيران إلى أربعة ملايين برميل بحلول مارس، نهاية السنة الإيرانية الحالية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وضخت إيران نفس الكمية تقريبا من النفط الخام قبل انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 وإعادته فرض عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت قطاعات الطاقة في البلاد أيضا.

ولم تقترب إيران من ذروة مستوى إنتاجها من النفط الخام البالغ ستة ملايين برميل منذ سبعينيات القرن الماضي.