الرئيس الإيراني: أولويتنا التعاون مع دول الجوار والمنطقة

طهران - (د ب أ)

أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي قبيل مغادرته إلى تركمانستان للمشاركة في قمة منظمة التعاون الاقتصادي "ايكو" أن طهران تعطي الأولوية للتعاون مع دول الجوار والمنطقة، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وفي تصريح للمراسلين قبيل مغادرته طهران اليوم السبت متوجها الى تركمانستان للمشاركة في القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي "ايكو"، قال رئيسي: "الهدف من هذا الاجتماع هو مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها في الماضي، وكذلك لاتخاذ قرارات بشأن المستقبل".

وأضاف الرئيس الإيراني: "من أهداف هذه الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مع قادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، ومن سياساتنا المهمة والتي ذكرناها عدة مرات، أننا نعطي الأولوية للتعاون مع دول الجوار والمنطقة، ونعتقد أن هذه العلاقات يمكن أن تكون دائمًا مؤثرة من أجل التنمية الاقتصادية المناسبة ، وهذا النوع من العلاقات مؤثر أيضًا للدول المجاورة".

وأردف رئيسي قائلا: "لقد جعلنا سياسة الجوار محور عملنا ولدينا دائمًا أفكار وخطط لها، وخلال هذه الزيارة سنلتقي ونتباحث مع رئيس البلد الضمضيف والمجاور تركمانستان".

واختتم رئيسي: "في اللقاءات الثنائية التي سنعقدها مع مسؤولي تركمانستان، سنناقش القضية الهامة للغاز والترانزيت وغيرها من القضايا الهامة بين البلدين".