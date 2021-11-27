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مصرع 3 أشخاص ببريطانيا وانقطاع الكهرباء على أكثر من 130 ألف بسبب العاصفة "أروين"

10:40 م السبت 27 نوفمبر 2021
مصرع 3 أشخاص ببريطانيا وانقطاع الكهرباء على أكثر من 130 ألف بسبب العاصفة "أروين"

العاصفة أروين

لندن - (أ ش أ):

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم بسبب تساقط الأشجار فى بريطانيا ، نتيجة الرياح الناتجة عن العاصفة أروين والتي بلغت سرعتها 100 ميل(160 كيلو متر تقريبا).

وذكرت صحيفة ميل أون لاين البريطانية اليوم السبت ، أن أحد الضحايا الأشخاص الثلاثة قتلوا نتيجة تساقط الأشجار في حوادث متفرقة في ثلاثة أماكن مختلفة بالبلاد ، فيما أسفرت الرياح العاتية والأمطار والثلوج عن انقطاع التيار الكهربائي على أكثر من 130 ألف منزل في المملكة المتحدة.

وحثت الشرطة المواطنين على عدم السفر إلا عند الضرورة القصوى بعد إغلاق الطرق بسبب الحطام المتساقط في المناطق الأكثر تضرراً في اسكتلندا.

هذا المحتوى من

Asha
العاصفة أروين بريطانيا انقطاع الكهرباء لندن

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