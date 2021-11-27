قتلى وجرحى في تفجير بمدينة منبج السورية

دمشق - (د ب أ)

قُتلت سيدة وطفل وأصيب 5 آخرين في انفجار عبوة ناسفة مساء اليوم السبت قرب حاجز لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا (الأسايش) عند مدخل مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وقال مصدر طبي في مستشفى تشرين بمدينة منبج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "قتلت سيدة وطفل وأصيب آخرون بينهم شخص بحالة حرجة جراء انفجار عبوة ناسفة"، مشيرا إلى أنه تم نقل جرحى إلى مستشفى آخر في المدينة.

إلى ذلك، قالت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لوكالة (د.ب.أ): "انفجرت عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة عند دوار المطاحن مدخل مدينة منبج الجنوبية قرب الحاجز الرئيسي على مدخل المدينة، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الحاجز بجروح، وبدأت قوات الأمن بالتحقيق وفرضت طوقاً حول المنطقة".

وتحشد تركيا بدعم من فصائل المعارضة السورية الموالية لها، الآلاف من جنودها على أطراف مدينة منبج منذ بداية الشهر الجاري استعدادًا لعملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على مدينة منبج، أكبر مدن ريف حلب الشرقي والتي تسيطر عليها منذ عام 2017.