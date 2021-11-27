المبعوث الأمريكي لليبيا: الانتخابات فرصة تاريخية لتحديد مستقبل البلاد

طرابلس - (د ب أ)

اعتبر المبعوث الأمريكي إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، أن الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل "فرصة تاريخية" لـ"الليبيين لتحديد مستقبل ليبيا"، وحض الشباب على المشاركة فيها، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

جاء ذلك خلال مشاركة نورلاند عبر تطبيق "زووم" في أعمال المؤتمر الوطني للشباب، الذي نظمه "منتدى حوار الشباب" برعاية المجلس الرئاسي الليبي، وحضور رؤساء ومندوبي وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا، وممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت السفارة الأمريكية في ليبيا: "خلال المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد في طرابلس اليوم، انضم السفير نورلاند إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في تشجيع الشباب الليبيين على التصويت في الانتخابات في 24 ديسمبر، مؤكدًا على هذه الفرصة التاريخية لليبيين لتحديد مستقبل ليبيا".

وخلال افتتاحه المؤتمر، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عمل المجلس على "نجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الرئاسية والتشريعية، عبر تحقيق كل الضمانات اللازمة، حتى تكون انتخابات حرة ونزيهة، تعبر نتائجها عن إرادة الشعب الليبي، وتحقق كامل شروط العملية الديمقراطية".

