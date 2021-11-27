الجزائر: غلق مراكز الاقتراع في الانتخابات المحلية

الجزائر - (د ب أ)

أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات المحلية في الجزائر أبوابها مساء اليوم السبت، وسط توقعات بتسجيل نسبة مشاركة مقبولة.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة أعلنت تمديد الاقتراع ساعة واحدة حتى الساعة الثامنة ليلا بالتوقيت المحلي (السابعة بالتوقيت العالمي) قصد " تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت".

ومباشرة بعد الانتهاء من التصويت، بدأت عملية فرز الأصوات بعدما كانت انطلقت في المراكز التي لم يشملها قرار التمديد.

وقال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في وقت سابق اليوم، إن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية عبر الوطن عند الساعة الرابعة مساء، بلغت 27ر24 بالمائة في المجالس البلدية، مقابل 30ر23 بالمائة في المجالس الولائية.