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انتشال جثث 5 من عمال المناجم الذين قتلوا في منجم بسيبيريا قبل يومين

09:12 م السبت 27 نوفمبر 2021
انتشال جثث 5 من عمال المناجم الذين قتلوا في منجم بسيبيريا قبل يومين

انتشال جثث 5 من عمال المناجم

موسكو - (أ ش أ):

قالت وزارة الطوارئ الروسية اليوم السبت إنه تم انتشال جثث خمسة عمال آخرين والذين قتلوا في الحادث الذي وقع في منجم ليستفياجنايا بمقاطعة كيميروفو في كوزباس الروسية.

وقال متحدث باسم وزارة الطوارئ لوكالة أنباء تاس الروسية: "في سياق عمليات البحث والإنقاذ في منجم ليستفياجنايا، اكتشف رجال الإنقاذ جثث خمسة عمال مناجم. وتم انتشال جثثهم إلى السطح".

وبذلك يكون قد تم إنتشال جثث 11 من عمال المنجم ، من بينهم ثلاثة رجال إنقاذ، من المنجم بعد الحادث.

وتم فتح قضية جنائية. واعتقل خمسة من المشتبه وأصدرت المحكمة اليوم السبت أمرا بسجنهم على ذمة القضية. ومن بينهم مدير المنجم ونائبه ومشرف المنطقة المتضررة واثنين من مفتشي السلامة.

هذا المحتوى من

Asha
عمال المناجم موسكو وزارة الطوارئ الروسية سيبيريا

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