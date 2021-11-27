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بنجلاديش تنقل المئات من لاجئي الروهينجا لجزيرة غير مأهولة

06:51 م السبت 27 نوفمبر 2021
بنجلاديش تنقل المئات من لاجئي الروهينجا لجزيرة غير مأهولة

لاجئ الروهينجا

لندن - (بي بي سي)
أشارت التقارير الواردة من بنجلاديش إلى أن المجموعة الأولى من لاجئي الروهينجا، الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار، أعيد توطينهم في جزيرة طينية غير مأهولة في خليج البنغال.

وفي المجمل، سينقل نحو 1500 شخص من مخيم كوكس بازار إلى جزيرة باسان تشار.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الناشطة البارزة، جماليدا بيجوم، قولها إن اللاجئين في المخيم الضخم في كوكس بازار لا يزالون يعيشون في خوف منذ مقتل "مهيب الله"، أحد زعماء الروهينجا، في سبتمبر الماضي.

ويبدي العديد من لاجئي الروهينجا الآن استعدادهم لمغادرة المخيم المكتظ والانتقال إلى جزيرة باسان تشار النائية، على الرغم من الظروف السيئة هناك.

وتحاول بنجلاديش إيجاد حل طويل الأمد، لأكثر من مليون من مسلمي الروهينجا الذين يعيشون في مخيم كوكس بازار.

هذا المحتوى من

BBC
لاجئي الروهينجا بنجلاديش لندن ميانمار

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