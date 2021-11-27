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وزارة الخارجية تضيء مقرها بمناسبة "يوم المتوسط"

06:43 م السبت 27 نوفمبر 2021
وزارة الخارجية تضيء مقرها بمناسبة "يوم المتوسط"

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

أضاءت وزارة الخارجية مساء اليوم السبت مقرها بكلمة "MED Day" بمناسبة يوم المتوسط الذي يوافق غدا الثامن والعشرين من نوفمبر .

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط قد أعلنت يوم 28 نوفمبر يوما دوليا للبحر المتوسط، ليتم الاحتفال به كل عام من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط بغية تعزيز الهوية المتوسطية المشتركة والتبادلات بين الثقافات.

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Asha
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