مسبار فضائي يدور حول الأرض قبل بدء رحلته إلى الشمس

برلين - (د ب أ)

دار مسبار فضائي حول كوكب الأرض صباح اليوم السبت للمرة الأولى والأخيرة أثناء استغلال الاندفاع بالجاذبية لإبطاء سرعته قبل الانطلاق نحو الشمس.

وتم إطلاق المسبار الفضائي (سولار أوربيتر) في فبراير 2020، وقد حلق بالفعل عبر ذيل مذنب، وحلق بالقرب من كوكب الزهرة والتقط الصور الأكثر تفصيلا للشمس على الإطلاق.

وحلق المسبار الفضائي صباح اليوم السبت في الساعة 0530 صباحا (بتوقيت وسط أوروبا) فوق الأرض على ارتفاع 460 كيلومترا، ليمر مباشرة فوق شمال إفريقيا وجزر الكناري.

وأفادت وكالة الفضاء الأوروبية، بأن المسبار جازف بالاصطدام مع الحطام الفضائي المحيط بالأرض من أجل الدوران. لكن سيمون بلوم، رئيس عمليات البعثة في مركز التحكم التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في دارمشتات بألمانيا، أوضح أن خطر الاصطدام كان محدودا.

وقال إنه في أسوأ سيناريو تصادم محتمل، كان من الممكن أن يبدأ المسبار في مناورة مراوغة تصل إلى ست ساعات قبل الاصطدام. ورغم ذلك، ذكر بلوم أن هذا لم يكن ضروريا وأن المسبار في طريقه الآن إلى الفضاء السحيق.

وأضاف بلوم: "لم يكن (الوصول) قريبا بهذه الدرجة من قبل"، متوقعا تلقي الصور التالية التي سيلتقطها المسبار عندما يقترب من الشمس.