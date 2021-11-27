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متحور كورونا الجديد.. ما الدول التي طالها "أوميكرون" حتى الآن؟ (خريطة تفاعلية)

05:00 م السبت 27 نوفمبر 2021
متحور كورونا الجديد.. ما الدول التي طالها "أوميكرون" حتى الآن؟ (خريطة تفاعلية)

فيروس كورونا

كتبت- رنا أسامة:

طال متحور كورونا الجديد 9 دولًا في دول أفريقية وآسيوية وأوروبية، منذ الإعلان عن أول حالة في بوتسوانا، لتنتقل بعدها رحلة "أوميكرون" العابرة للقارات على نحو يثير مخاوف من سرعة انتشاره وقُدرته على العدوى.

ومن جنوب القارة السمراء وصولًا إلى القارة العجوز، تأكّدت إصابة أكثر من 150 شخصًا، مع تسجيل أكثر من 900 حالة مُشتبه بها في غضون 72 ساعة، فيما تؤكد جنوب أفريقيا أنه لا يوجد دليل علمي على أنه أكثر قدرة من متحورات كورونا السابقة على الانتشار أو العدوى.

في الخريطة التفاعلية التالي، يرصد "مصراوي" الدول التي طالها متحور كورونا الجديد حتى الآن:أضغط هنا

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